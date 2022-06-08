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«Милан» хочет заполучить двух игроков «Лилля»

Дата публикации: 08-06-2022

На сайте Джанлуки Ди Марцио появилась информация о потенциальных новичках «Милана». По данным журналиста, «россонери» прорабатывают вопрос с подписанием Свена Ботмана и Ренату Саншеша, принадлежащих «Лиллю».

Среди претендентов на португальца значится «ПСЖ». Интерес к голландцу проявляют команды из АПЛ, что беспокоит «Милан». В итальянской команде считают, что подписать Саншеша будет легче, чем его партнера по команде. Вместе с тем в «Милане» по-прежнему хотят заполучить обоих футболистов.

Трудовой договор Саншеша с «Лиллем» истекает следующим летом. Рыночный ценник на игрока составляет 28 миллионов евро (по версии Transfermarkt.de).

Ботман связан контрактом с «Лиллем» до июня 2025 года. Его стоимость равняется 30 млн евро.

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