«Интер» может арендовать Лукаку у «Челси» на 2 года

Дата публикации: 08-06-2022

Ромелу Лукаку надеется вновь оказаться в «Интере». Информацией поделился ресурс «Corriere della Sera».



Источник отмечает, что с конца 2021 года центрфорвард регулярно общается с бывшими партнерами, руководством миланской команды и тренерским штабом. Бельгиец готов пожертвовать третьей частью своей зарплаты, чтобы вернуться в Италию.



Среди возможных вариантов перехода рассматривается аренда на 2 года. Однако представители «Интера» пока не планируют направлять официальный запрос по нападающему.



Сам бельгиец готов приложить максимум усилий, чтобы убедить руководство «Челси», которому он принадлежит, отпустить его. Кроме того, Лукаку согласен отказывать другим клубам, чтобы оказаться в лагере «нерадзурри».