Рассказов продлил контракт со «Спартаком»

Дата публикации: 09-06-2022

В пресс-службе «Спартака» сообщили о пролонгации сотрудничества с Николаем Рассказовым. Защитник заключил с «красно-белыми» новый контракт до конца мая следующего года.



«Хотим пожелать Николаю побед вместе с родной командой!», - сообщается в заявлении на сайте «Спартака».



Агент Рассказова, в свою очередь, подчеркнул, что продление соглашения с московской командой было приоритетом для его клиента, несмотря на наличие других вариантов продолжения карьеры.



«Был ли интерес к Николаю со стороны турецких клубов? Да, это так. Однако в приоритете была пролонгация соглашения со «Спартаком», - приводит слова Мижигурскиса «СЭ».



Рассказов воспитывался в структуре «красно-белых». В минувшем сезоне на счету 24-летнего футболиста 25 игр (1 ассист).