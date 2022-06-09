«ПСЖ» ждет предложений по трансферу Икарди

Дата публикации: 09-06-2022

По данным издания «Le Parisien», Мауро Икарди может покинуть «ПСЖ» в летнее межсезонье. Он находится в числе футболистов, от которых клуб намерен избавиться в ближайшее время.



Сам нападающий ранее написал в соцсети, что приносит большую пользу парижскому клубу, а также заявил о наличии действующего контракта с командой. В «Пари Сен-Жермен» слова аргентинца восприняли как попытку самостоятельно определять свое будущее ближайшим летом. «Красно-синие», покупая форварда за 50 млн евро, ожидали, что он будет показывать совсем другой футбол.



В ближайшее время новым спортивным директором французского гранда может стать Луис Кампос, ранее трудившийся в «Лилле». В этом случае трансферная стратегия «ПСЖ» может кардинально измениться. Клуб откажется от массовой закупки футболистов по огромной стоимости.