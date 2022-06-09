Модрич продлил контракт с «Реалом»

Дата публикации: 09-06-2022

Лука Модрич, несмотря на солидный по футбольным меркам возраст, задержится в «Реале» еще на 1 сезон. О продлении контракта с хорватом мадридцы рассказали на своем сайте. Новое соглашение с полузащитником будет действовать до лета 2023 года.



Модрич перебрался на «Сантьяго Бернабеу» в августе 2012 года. Мадридцы заплатили за него «Тоттенхэму» 35 000 000 евро. С тех пор Лука выиграл со «сливочными» множество трофеев, включая 5 кубков Лиги чемпионов.



В завершившемся сезоне 36-летний хорват был одним из лидеров «Реала». В активе хавбека 3 забитых мяча и 12 результативных передач в 45 играх.



В сборную Хорватии Модрич вызывается с 2006 года. Вместе с национальной командой он выиграл серебряные медали ЧМ-2018.