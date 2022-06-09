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«Ливерпуль» предложил 100 млн евро за Нуньеса

Дата публикации: 09-06-2022

Ресурс «Record» раскрыл подробности трансфера Дарвина Нуньеса, который в ближайшее время может стать игроком «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» готовы выложить за центрального нападающего «Бенфики» 100 млн евро.

Англичане уже обратились с официальным запросом к португальской стороне. Если сделка состоится, то уругваец окажется самым дорогим приобретением в истории «Ливерпуля». В настоящее время лидерство в этом рейтинге удерживает Вирджил ван Дейк, трансфер которого обошелся «красным» в 88 млн евро.

В сезоне 21/22 Нуньес провел за «Бенфику» 41 игру, отметившись 34 забитыми мячами и 4 ассистами. Его трудовой договор с лиссабонцами истекает в июне 2025 года.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему уругвайцу со стороны «Тоттенхэма» и «Реала».

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