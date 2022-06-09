«Челси» объявил об уходе полузащитника Сауля

Дата публикации: 09-06-2022

Сауль Ньигес в летнее межсезонье вернется в «Атлетико», поскольку его арендное соглашение с «Челси» завершилось. Информация появилась на сайте «аристократов».



Прошлым летом лондонцы взяли 27-летнего полузащитника в годичную аренду. С тех пор он провел за «синих» 25 поединков, в которых отличился 1 раз. Игра испанца не убедила руководство «Челси», в итоге клуб решил не использовать опцию выкупа хавбека за 36 млн евро.



Сауль является воспитанником «Атлетико». Его соглашение с «матрасниками» действует до июня 2026 года. Рыночная стоимость хавбека равняется 35 млн евро (согласно Transfermarkt.de).



Сауль выступал за испанские сборные различных возрастов, в 2016 году состоялся его дебют в главной команде страны.