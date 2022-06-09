«Локомотив» объявил о подписании Фассона

Дата публикации: 09-06-2022

Лукас Фассон продолжит свою карьеру в московском «Локомотиве». О подписании соглашения с игроком сообщили в пресс-службе клуба.



Футболист заключил с «железнодорожниками» контракт на 4 года. В «Локомотиве» Фассон получил 3-й номер.



В прошлом сезоне бразилец играл за «Атлетико Паранаэнсе». За бразильскую команду защитник провел 9 встреч (без результативных действий). Ценник на 22-летнего исполнителя составляет 1,5 млн евро (Transfermarkt.de).



Трансфер центрбека прокомментировал спортивный директор «Локомотива».



«Приветствуем Фассона в клубе. Он может сыграть на 2 позициях. Рассчитываем, что в «Локомотиве» Лукас будет прогрессировать и добьется значительных результатов», - публикует слова Томаса Цорна пресс-служба «красно-зеленых».