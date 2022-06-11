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Источник: Рыбус подпишет контракт со «Спартаком»

Дата публикации: 11-06-2022

Неожиданной новостью в своем Twitter-аккаунте поделился Себастьян Сташевски, представляющий издание «SportInteria». Журналист сообщил, что Мацей Рыбус близок к переходу в «Спартак». Данную информацию подтвердили и источники «Чемпионата».

Медосмотр для «красно-белых» польский хавбек должен пройти 10-го июня. Если он завершится положительно, то Рыбус заключит контракт со «Спартаком».

Сообщается, что у 32-летнего футболиста было 2 варианта продолжения карьеры. Помимо перехода в «Спартак», он мог пролонгировать сотрудничество с «Локомотивом». При этом сам полузащитник уже подтвердил, что покидает состав «железнодорожников».

Цвета «Локомотива» Рыбус защищал с 2017 года. В минувшем сезоне на его счету 26 игр (3 ассиста).

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