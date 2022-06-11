Гаттузо официально возглавил «Валенсию»

Дата публикации: 11-06-2022

На сайте «Валенсии» появилась информация о подписании соглашения с Дженнаро Гаттузо. Итальянец заключил с «летучими мышами» договор до июня 2024 года.



Прошлым летом специалист возглавил «Фиорентину», но задержался в команде всего на 2 недели. Гаттузо остался недоволен трансферной политикой «фиалок» и покинул клуб. С этого момента 44-летний наставник оставался без работы.



Ранее «Валенсию» тренировал Хосе Бордалас, возглавивший испанскую команду прошлым летом. Под руководством испанца «оранжевые» выступали не слишком удачно. По итогам сезона 2021/2022 «Валенсия» с 48 набранными очками разместилась на 9-й строчке в Ла Лиге, оставшись без еврокубков на следующий год. 3-го июня Бордалас был отправлен в отставку.