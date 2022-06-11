Дзюбой интересуются еще два турецких клуба

Дата публикации: 11-06-2022

«Коньяспор» прорабатывает вариант с подписанием Артема Дзюбы. Переход может состояться, если форвард снизит свои финансовые требования. В «Коньяспоре» готовы платить 33-летнему россиянину не больше 1,2 млн евро в год. Информацией поделился «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.



Среди других претендентов на Дзюбу значится «Галатасарай».



Ранее СМИ писали о возможном переходе игрока в «Фенербахче». Нападающий уже начал переговоры с клубом. В Турции Дзюба хочет заработать 2 млн евро за год контракта. В «Фенербахче» рассчитывают договориться на меньшую сумму.



О завершении сотрудничества с «Зенитом» Артем сообщил в мае. В прошедшем сезоне на счету Дзюбы 13 голов и 10 результативных передач в 39 встречах за петербургскую команду.