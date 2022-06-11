«Лион» объявил о возращении Ляказетта

Дата публикации: 11-06-2022

Пресс-служба «Лиона» заявила о возвращении Александра Ляказетта. Экс-нападающий «Арсенала» заключил с клубом 3-летнее соглашение. Состав французской команды 31-летний футболист пополнил в статусе свободного агента.



«В клубе рады сообщить о возвращении Ляказетта. Он решил вернуться в команду, где вырос в одного из величайших нападающих, хотя у него имелись и другие предложения. Для клуба было в приоритете подписать Ляказетта», - сообщается на сайте французской команды.



Ляказетт является воспитанником «Лиона», цвета которого он защищал до середины 2017 года, после чего перебрался в «Арсенал». За «канониров» форвард провел 206 встреч, отметившись 71 забитым мячом и 36 ассистами.



Рыночный ценник на Ляказетта равняется 20 млн евро («Transfermarkt»).