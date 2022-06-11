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«Челси» проявляет интерес к Стерлингу

Дата публикации: 11-06-2022

По данным издания «The Telegraph», «Ман Сити» может расстаться с Рахимом Стерлингом в летнее межсезонье. Вингер привлек внимание «Челси». Лондонцы прорабатывают варианты усиления линии нападения и в качестве одной из потенциальных целей рассматривают Стерлинга.

Ранее ряд источников писали, что «горожане» предложили своего подопечного «Реалу» по весьма привлекательной цене, поскольку его соглашение с клубом заканчивается в следующем году.

В «Сити» Стерлинг перебрался летом 2015 года из «Ливерпуля». В прошедшем сезоне англичанин провел 47 поединков, отметившись 17 забитыми мячами и 9 голевыми пасами.

Ориентировочная стоимость 27-летнего футболиста – 85 000 000 евро (источник –Transfermarkt.de).

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