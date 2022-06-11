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«ПСЖ», «Реал» и «Челси» поспорят за подписание форварда сборной Бразилии

Дата публикации: 11-06-2022

В услугах Ришарлисона, права на которого принадлежат «Эвертону», заинтересованы сразу несколько европейских грандов.

«The Sun» утверждает, что в своем составе бразильца хотят видеть «Пари Сен-Жермен», «Челси» и «Реал». Сам форвард готов сменить команду в летнее межсезонье.

Ришарлисон обучался футболу в клубе «Америка Минейро». Состав «Эвертона» он пополнил в 2018 году. В сезоне 2021/2022 на счету 25-летнего бомбардира 33 игры в составе «ирисок» (11 голов, 5 результативных передач). Его контракт с клубом АПЛ истекает летом 2024 года.

На сегодняшний день игрок оценивается в 50 миллионов евро (по версии «Transfermarkt»).

В сборной Бразилии Ришарлисон дебютировал в 2018 году. Всего в его активе 36 игр за национальную команду (14 голов).

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