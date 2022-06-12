ЦСКА предлагает «Ривер Плейт» выкупить права на Гайча

Дата публикации: 12-06-2022

ЦСКА предложил Адольфо Гайча «Ривер Плейт» (источник – «TyC Sports»).



Аргентинская команда, лишившаяся Хулиана Альвареса в связи с истечением арендного договора, ищет нападающего. «Армейцы» готовы продать своего игрока «Ривер Плейт».



В составе «красно-синих» Гайч проявить себя не смог. В Москву он перебрался в августе 2020 года, подписав с клубом 5-летний контракт. За трансфер футболиста ЦСКА заплатил «Сан Лоренсо» 8,5 млн евро. Однако уже через полгода аргентинец отправился в аренду в «Беневенто». В минувшем сезоне форвард защищал цвета «Уэски» в рамках арендного соглашения. На счету 23-летнего исполнителя 28 игр (1 гол, 3 ассиста).



Transfermarkt.de оценивает Гайча в 4 млн евро.