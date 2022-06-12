Официально: Абаскаль возглавил «Спартак»
Дата публикации: 12-06-2022
«Спартак» определился с новым главным тренером. Им стал Гильермо Абаскаль. Информация о подписании контракта с 33-летним испанцем появилась на сайте «красно-белых». Подробности соглашения и срок его действия не раскрываются.
В пресс-службе «Спартака» адресовали новому наставнику следующее сообщение: «Рады приветствовать в клубе, Гильермо!».
Абаскалю всего 33 года, но у него достаточно большой опыт работы. Испанец тренировал юношеский состав «Севильи», после чего работал наставником в «Кьяссо», «Лугано», «Асколи» и «Волосе».
Последним клубом Абаскаля был «Базель», который он принял зимой 2022 года. Команда, возглавляемая испанским специалистом, финишировала второй в швейцарском чемпионате.