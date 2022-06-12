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Официально: Абаскаль возглавил «Спартак»

Дата публикации: 12-06-2022

«Спартак» определился с новым главным тренером. Им стал Гильермо Абаскаль. Информация о подписании контракта с 33-летним испанцем появилась на сайте «красно-белых». Подробности соглашения и срок его действия не раскрываются.

В пресс-службе «Спартака» адресовали новому наставнику следующее сообщение: «Рады приветствовать в клубе, Гильермо!».

Абаскалю всего 33 года, но у него достаточно большой опыт работы. Испанец тренировал юношеский состав «Севильи», после чего работал наставником в «Кьяссо», «Лугано», «Асколи» и «Волосе».

Последним клубом Абаскаля был «Базель», который он принял зимой 2022 года. Команда, возглавляемая испанским специалистом, финишировала второй в швейцарском чемпионате.

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