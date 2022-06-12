«МЮ» предлагает за де Йонга 60+20 млн евро, в «Барселоне» считают предложение выгодным

Дата публикации: 12-06-2022

«Ман Юнайтед» готов выложить за Френки де Йонга, принадлежащего «Барселоне», 60 плюс 20 млн евро. Каталонцы расценивают данное предложение как весьма привлекательное и не намерены от него отказываться. Информацией поделилось издание «Marca».



В следующем сезоне тренером «красных дьяволов» будет Эрик тен Хаг, уже работавший с де Йонгом в «Аяксе». Именно голландец хочет видеть хавбека «Барселоны» в составе своей команды.



Де Йонг перебрался в «Барселону» из «Аякса» в 2019 году. В завершившемся сезоне в активе 25-летнего футболиста 46 игр в составе «сине-гранатовых», в которых он отметился 4 голами и 5 ассистами.



Соглашение голландца с каталонцами истекает в июне 2026 года. Ценник на де Йонга равняется 60 000 000 евро («Transfermarkt»).