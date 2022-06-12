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«Милан» подпишет контракт с защитником «Ромы»

Дата публикации: 12-06-2022

«Милан» оформит полноценный трансфер Алессандро Флоренци. Минувший сезон игрок «Ромы» провел в составе «россонери» в рамках арендного договора. Подробности возможного перехода появились в «Twitter» Фабрицио Романо.

Инсайдер подчеркнул, что защитник хотел остаться в «Милане». В настоящий момент стороны близки к завершению сделки. Трансфер Флоренци обойдется «россонери» в 4,5 млн евро. Данная сумма определена условиями выкупа игрока, прописанными в его контракте.

В сезоне 2021/2022 на счету 31-летнего итальянца 30 поединков за «Милан» (2 забитых мяча). Соглашение Флоренци с «Ромой» завершается в июне 2023 года.

Рыночная стоимость фулбека – 5,5 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

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