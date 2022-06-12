Зидан сменит Почеттино на посту главного тренера «ПСЖ»

Дата публикации: 12-06-2022

По данным «Onze Mondial», Зинедин Зидан все же будет назначен наставником «ПСЖ». В качестве источника информации ресурс указывает Даниэля Риоло, выступавшего в программе «L'After Foot», проходившей на радио «RMC».



Зидан возглавит парижскую команду после отставки Маурисио Почеттино. Об увольнении аргентинца планируется объявить в скором времени.



Ранее француз работал только с одним клубом. В 2016-2018 и 2019-2021 годах он возглавлял «Реал» и трижды подряд победил с ним в Лиге чемпионов. С 30-го июня 2021 года 49-летний специалист остается без работы.



В завершившемся сезоне «Пари Сен-Жермен» руководил Почеттино. «Красно-синие», возглавляемые им, с 86 набранными очками стали чемпионами французской Лиги 1.