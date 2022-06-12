Агент рассказал об интересе «Зенита» к нападающему «Сочи»

Дата публикации: 12-06-2022

Никос Петропулос, работающий с Матео Кассьеррой, раскрыл возможные варианты продолжения карьеры своего клиента.



«Готов рассказать о клубах, проявляющих интерес к Кассьерре. В России он привлек внимание «Зенита». Матео данный вариант также импонирует. Есть предложения от «Црвены Звезды» и «Ривер Плейт». Кроме того, им интересуются «Фенербахче» и «Олимпиакос», - заявил Петропулос в разговоре с Андреем Ирха, представляющим «Чемпионат».



Кассьерра перешел в «Сочи» прошлым летом. Его прежним клубом был португальский «Белененсеш». В минувшем сезоне Матео забил 14 мячей и отдал 6 голевых пасов в 23 играх за «Сочи».



Срок действия его контракта с клубом ограничен летом 2023 года. Transfermarkt.de оценивает 25-летнего колумбийца в 4,5 млн евро.