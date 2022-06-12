Милинкович-Савич может продолжить карьеру в «Арсенале»

Дата публикации: 12-06-2022

По данным ресурса «Corriere dello Sport», Милинкович-Савич может сменить «Лацио» на «Арсенал». Лондонцы предлагают за хавбека 49 млн евро. Среди претендентов на 27-летнего серба также значится «Ньюкасл».



Ранее ряд источников писали, что за игрой футболиста в последних встречах наблюдали скауты «МЮ» и остались довольны увиденным. Матеа Кежман, представляющий интересы Милинковича-Савича, специально прибыл в Италию, чтобы уточнить сумму, которую «Лацио» хочет получить за своего подопечного.



Цвета римской команды серб защищает с 2015 года. В прошедшем сезоне в его активе 47 игр за «бело-голубых» (11 голов, 12 результативных пасов). Соглашение полузащитника с римлянами рассчитано до лета 2024 года.