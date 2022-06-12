Погба подпишет с «Ювентусом» четырехлетний контракт на сумму 80 млн евро

Дата публикации: 12-06-2022

Поль Погба близок к переходу в «Ювентус». Расходы туринцев на трансфер составят около 80 млн евро (агентские, зарплата и бонусы).



Издание «Gazzetta dello Sport» утверждает, что в Италии хавбек будет зарабатывать около 10 млн евро в год, в том числе 7,5-8 млн евро прямых выплат и бонусы. Контракт Погба с «бьянконери» будет рассчитан на 4 года.



Интерес к французу проявляли «Реал» и «ПСЖ». Несмотря на это, футболист, по всей видимости, вернется в «Ювентус». Состав туринской команды он пополнит в ранге свободного агента. Его трудовой договор с «Манчестер Юнайтед» действует до конца июня, а «красные дьяволы» ранее уже сообщили, что Поль уйдет из клуба.



В минувшем сезоне Погба провел за английскую команду 27 встреч, в которых отметился 1 забитым мячом и 9 результативными пасами.