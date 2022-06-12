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«Тоттенхэм» может приобрести игрока сборной Украины

Дата публикации: 12-06-2022

Ресурс «Football.London» пишет, что «Тоттенхэм» заинтересован в трансфере Ильи Забарного, права на которого принадлежат «Динамо».

Лондонцы давно ведут украинского защитника. Его переход в стан «шпор» может состояться уже в ближайшее трансферное окно. Основной проблемой при оформлении сделки, вероятно, окажется сумма компенсации за игрока. Киевляне хотят получить за него 30 000 000 евро.

Забарный воспитывался в структуре «Динамо». Соглашение 19-летнего центрбека с «бело-синими» истекает в середине 2026 года. В завершившемся сезоне в активе игрока 23 поединка (1 результативная передача). Рыночный ценник на него составляет 15 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

В 2020 году защитник дебютировал в национальной сборной.

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