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«Арсенал» заинтересован в подписании Асенсио

Дата публикации: 14-06-2022

Ресурс «Diario Sport» сообщает об интересе «Арсенала» к Марко Асенсио, принадлежащему «Реалу». Переговоры между представителями хавбека и «пушкарями» уже состоялись.

Мадридцы готовы продать игрока в летнее межсезонье, если им не удастся договориться с ним о пролонгации контракта. «Сливочные» уже сделали предложение Асенсио и надеются получить от него ответ до 20-го июня.

Источник отмечает, что условия, на которых «Реал» хочет продлить соглашение с полузащитником, не устраивают его. Контракт Асенсио с мадридцами действует еще год, потому следующим летом он сможет уйти из команды как свободный агент.

В завершившемся сезоне в активе 26-летнего футболиста 42 игры (12 голов, 2 ассиста).

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