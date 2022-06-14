«Арсенал» заинтересован в подписании Асенсио

Дата публикации: 14-06-2022

Ресурс «Diario Sport» сообщает об интересе «Арсенала» к Марко Асенсио, принадлежащему «Реалу». Переговоры между представителями хавбека и «пушкарями» уже состоялись.



Мадридцы готовы продать игрока в летнее межсезонье, если им не удастся договориться с ним о пролонгации контракта. «Сливочные» уже сделали предложение Асенсио и надеются получить от него ответ до 20-го июня.



Источник отмечает, что условия, на которых «Реал» хочет продлить соглашение с полузащитником, не устраивают его. Контракт Асенсио с мадридцами действует еще год, потому следующим летом он сможет уйти из команды как свободный агент.



В завершившемся сезоне в активе 26-летнего футболиста 42 игры (12 голов, 2 ассиста).