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«Ливерпуль» заинтересован в защитнике «Абердина»

Дата публикации: 14-06-2022

Кельвин Рэмси, правами на которого владеет «Абердин», привлек внимание «Ливерпуля». Футболист выступает на позиции крайнего защитника. Информацией в своем «Twitter» поделился Фабрицио Романо.

Инсайдер утверждает, что шотландцы готовы продать своего футболиста за 10 млн евро без учета бонусов. При этом «Абердин» уже получил от «Ливерпуля» официальное предложение по трансферу Рэмси. В настоящий момент «мерсисайдцы» близки к согласованию условий перехода с самим игроком. Если трансфер состоится, то для «Абердина» продажа станет рекордной.

Контракт Рэмси с клубом истекает в мае 2024 года. В прошедшем сезоне на счету 18-летнего защитника 33 встречи за «Абердин» (1 гол, 9 ассистов).

Transfermarkt.de оценивает Рэмси в 0,6 млн евро.

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