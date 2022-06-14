Бэйл может стать игроком «Ромы»

Дата публикации: 14-06-2022

По информации «Calciomercato», карьера Гарета Бэйла может продолжиться в «Роме». Его услуги предложены римской команде.



В настоящее время «Рому» возглавляет Жозе Моуринью, ранее уже работавший с Бэйлом. Португальский специалист тренировал валлийца в сезоне 20/21, будучи наставником «Тоттенхэма».



Соглашение Бэйла с «Реалом» действует до конца июня 2022 года. Ранее вингер подтвердил информацию об уходе из мадридской команды. Среди клубов, в которые валлиец может перейти, значатся «Ньюкасл», «Кардифф», «Хетафе» и команды из МЛС.



Сезон 21/22 Бэйл провел в «Реале», за который сыграл всего 7 матчей (1 забитый мяч).



Рыночный ценник на 32-летнего футболиста составляет 3 000 000 евро («Transfermarkt»).