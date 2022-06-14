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«Динамо» официально назначит главного тренера на следующей неделе

Дата публикации: 14-06-2022

«Metaratings» утверждает, что имя нового наставника «Динамо» станет известно до 19-го июня. На текущий момент переговоры с кандидатами на должность тренера москвичей находятся в заключительной фазе.

С большой долей вероятности новым рулевым «Динамо» назначат Славишу Йокановича, ранее возглавлявшего «Шеффилд».

В сезоне 2021/2022 московской командой руководил Сандро Шварц. Вместе с 43-летним немцем «Динамо» дошло до финала Кубка страны, уступив в решающей встрече «Спартаку». В РПЛ «бело-голубые» с 53 набранными очками финишировали на третьем месте.

Шварц покинул «Динамо» сразу после финала Кубка страны. Специалист решил вернуться на родину, где будет тренировать «Герту».

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