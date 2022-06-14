Дембеле может пополнить состав «Челси»

Дата публикации: 14-06-2022

Усман Дембеле в летнее межсезонье может переехать в Англию. Правый вингер не продлил соглашение с «Барселоной», за которую выступал в прошлом сезоне. В скором времени он может пополнить состав «Челси» в ранге свободного агента. Об этом сообщило издание «Daily Mail».



Источник отметил, что француз покинет «сине-гранатовых» в конце месяца. За «Барселону» Дембеле выступает с августа 2017 года. Его прежним клубом была дортмундская «Боруссия». Трансфер футболиста обошелся каталонцам в 140 млн евро.



В минувшем сезоне Дембеле провел за «Барселону» 32 встречи, в которых отметился 2 забитыми мячами и 13 голевыми передачами.



Рыночная стоимость 25-летнего Усмана равняется 30 млн евро («Transfermarkt»).