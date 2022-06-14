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Форму для «Зенита» будет шить компания из Кыргызстана

Дата публикации: 14-06-2022

В следующем сезоне «Зенит» будет выступать в экипировке, изготовленной производителем из Кыргызстана. Речь идет о компании «Bigser Sport». Стороны уже заключили договор на изготовление формы. Информацией поделился Артем Новиков, работающий в правлении Российско-Кыргызского фонда развития.

«Экипировку российским спортсменам будет делать киргизский производитель. Мы считаем, что по экспортному потенциалу Кыргызстан не уступает соседям и странам Европы. Российские фирмы могут получить хороших партнеров для длительного сотрудничества», - публикует заявление Новикова ресурс 24.kg.

Ранее сообщалось, что «Nike» отказался поставлять для «Зенита» экипировку на сезон 22/23. Вместе с тем компания сохранила статус технического спонсора петербуржцев.

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