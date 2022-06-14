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«МЮ» лидирует в борьбе за подписание игрока «Дерби Каунти»

Дата публикации: 14-06-2022

«Манчестер Юнайтед» считается основным претендентом на Малколма Эбиовея, выступающего за «Дерби Каунти».

Фабрицио Романо утверждает, что «манкунианцы» лидируют в споре за 18-летнего вингера. Помимо «Юнайтед», нигерийцем активно интересуется «Монако», но игрок не готов покидать Англию в ближайшее время. Среди других претендентов на Малкома значится «Кристал Пэлас».

За «Дерби Каунти» Эбиовей выступает с осени 2021 года. Его прежним клубом был «Рейнджерс». В летнее межсезонье перспективный нигериец может стать свободным агентом, поскольку его соглашение с клубом действует до конца июня.

В завершившемся сезоне Эбиовей выходил на поле в 16 играх Чемпионшипа, отметившись 1 голом и 2 результативными пасами.

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