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«ПСЖ» готов заплатить 80 млн евро за Шкриньяра

Дата публикации: 14-06-2022

«Пари Сен-Жермен» планирует закрыть сделку по переходу Милана Шкриньяра в летнее межсезонье.

«Интер», владеющий контрактом центрбека, ответил отказом на первое предложение французской команды. Миланцев не устроила сумма в 50 000 000 евро. Парижан это не остановило, они готовы увеличить размер компенсации до 70-80 млн евро.

Сам Шкриньяр хочет остаться на «Джузеппе Меацца». Однако он готов сменить команду летом, если это будет выгодно «Интеру».

Шкриньяр связан трудовыми отношениями с «нерадзурри» до лета 2023 года. В завершившемся сезоне в активе 27-летнего футболиста 48 встреч (4 забитых мяча).

Рыночный ценник на словака составляет 65 млн евро («Transfermarkt»). Источник – «Football Italia».

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