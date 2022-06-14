Цыганков может перейти в «Ливерпуль»

Дата публикации: 14-06-2022

Ресурс «Liverpool» сообщает о возможном переходе Виктора Цыганкова в «Ливерпуль».



Англичане продолжают поиск альтернативы для Садио Мане, который этим летом может уйти из клуба. «Мерсисайдцам» понравилась игра Цыганкова в последних встречах за украинскую сборную, и они готовы рассмотреть его в качестве одного из потенциальных сменщиков сенегальца.



Цыганков является игроком «Динамо», с которым он связан контрактом до июня 2023 года. В минувшей кампании на счету вингера 11 забитых мячей и 4 голевые передачи в 25 встречах за киевлян.



Transfermarkt.de оценивает 24-летнего украинца в 25 миллионов евро.



Недавно Цыганков стал клиентом агентской фирмы «SEG», владельцем которой является брат Гвардиолы.