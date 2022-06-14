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«Ростов» намерен арендовать хавбека ЦСКА

Дата публикации: 14-06-2022

По данным «Metaratings», следующий сезон Константин Кучаев может начать в «Ростове».

Хавбек привлек внимание сразу нескольких команд РПЛ, но наибольшие шансы заполучить его имеет клуб с берегов Дона. Речь идет об аренде игрока. Окончательно ситуация по 24-летнему полузащитнику прояснится после первого сбора «армейцев».

Кучаев, являющийся воспитанником ЦСКА, дебютировал в основе клуба в 2017 году. С января 2022 года он выступал за «Рубин» в рамках арендного соглашения. В футболке казанской команды Константин выходил на поле в 10 играх, отличившись 1 раз и отдав 1 голевую передачу.

Соглашение Кучаева с «красно-синими» истекает летом 2024 года. Стоимость россиянина составляет 3 млн евро («Transfermarkt»).

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