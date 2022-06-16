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«МЮ» предложил Эриксену контракт

Дата публикации: 16-06-2022

«The Athletic» пишет, что карьера Кристиана Эриксена, выступающего за «Брентфорд», может продолжиться в «Ман Юнайтед».

Руководство «красных дьяволов» уже общалось с агентами датского хавбека относительно возможного сотрудничества. Интерес «Юнайтед» к футболисту вызван неясностью в вопросе подписания Френки де Йонга. Голландец, принадлежащий «Барселоне», пока не дал согласие на переезд в Манчестер.

Эриксен присоединился к «Брентфорду» в январе 2022 года. Его соглашение с клубом действует до конца июня. Однако в контракте присутствует опция, позволяющая пролонгировать его еще на год.

В составе «Брентфорда» Эриксен провел 11 игр (1 гол, 3 ассиста).

Transfermarkt.de оценивает 30-летнего датчанина в 15 млн евро.

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