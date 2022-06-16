Официально: Матич – игрок «Ромы»

Дата публикации: 16-06-2022

Неманья Матич перешел в «Рому». Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» достался римлянам бесплатно, поскольку к новой команде он присоединился в статусе свободного агента. Информация появилась на официальном сайте «Ромы».



Цвета английского клуба Матич защищал с 2017 года. В завершившемся сезоне на счету 33-летнего серба 32 игры за «манкунианцев», в которых он отметился 4 голевыми передачами. Его соглашение с «МЮ» было рассчитано до лета 2022 года.



В «Роме» Матичу достался 21-й номер. С «желто-красными» опорник заключил соглашение на 1 год.



Примечательно, что Матич уже имеет опыт работы с Жозе Моуринью, возглавляющим «Рому». Под руководством португальца он играл в составе «Челси» и «Ман Юнайтед».