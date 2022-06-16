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«Барселона» отказалась продавать де Йонга за 70 млн евро

Дата публикации: 16-06-2022

По данным «Manchester Evening News», «Барселона» решила не отпускать Френки де Йонга в «МЮ» за 70 000 000 евро.

«Манкунианцы» готовы были выложить за голландца 60 млн евро и еще 10 млн евро в формате бонусов. «Сине-гранатовых» данная сумма не устроила. Каталонцы готовы обсуждать вариант с продажей де Йонга лишь при наличии предложения свыше 85 миллионов.

«Барселона» согласна расстаться с хавбеком из-за финансовых проблем, но отпустит его лишь на условиях, устраивающих клуб.

В сезоне 2021/2022 в активе 25-летнего голландца 46 встреч (4 забитых мяча, 5 голевых пасов). Его соглашение с каталонцами истекает в июне 2026 года.

Рыночный ценник на де Йонга равняется 60 млн евро (Transfermarkt.de).

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