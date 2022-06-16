Чалов не хочет возвращаться в ЦСКА из «Базеля»

Дата публикации: 16-06-2022

«Blick» утверждает, что Фёдор Чалов, контрактом которого владеет ЦСКА, не хочет возвращаться на родину.



В сезоне 21/22 центрфорвард находился в аренде в «Базеле». Россиянин уже сообщил руководству швейцарской команды о желании остаться. В «Базеле» позволили Фёдору тренироваться с остальными игроками до завершения срока аренды.



Сохранить Чалова в своем составе местному гранду будет проблематично. Рыночный ценник на нападающего немного снизился, но он все равно остается слишком высоким для «Базеля». В случае продления аренды также могут возникнуть определенные трудности. Санкции со стороны Швейцарии делают перевод денег российской стороне затруднительным.



Единственным вариантом является бесплатная аренда на что «армейцы» вряд ли согласятся.