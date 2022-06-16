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«Тоттенхэм» в скором времени может оформить трансфер полузащитника «Брайтона»

Дата публикации: 16-06-2022

«The Sun» пишет, что Ив Биссума может стать игроком «Тоттенхэма».

Лондонцы готовы заплатить «Брайтону», владеющему правами на малийца, 29 млн евро. Действующий контракт хавбека истекает через год. Источник отмечает, что уже на этой неделе он должен пройти медосмотр для «шпор».

За «Брайтон» Биссума выступает с 2018 года. Прежним клубом малийского исполнителя был «Лилль», который получил за его переход 16,8 млн евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии полузащитник провел за «Брайтон» 26 встреч, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Рыночная стоимость 25-летнего футболиста равняется 35 000 000 евро (по версии «Transfermarkt»).

Зимой договориться о трансфере Биссума пыталась «Астон Вилла», но сделка не состоялась.

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