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«Спортинг» отклонил предложение в 45 млн евро от двух клубов АПЛ за Нунеса

Дата публикации: 16-06-2022

В услугах Матеуса Нунеса заинтересованы «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

«Footmercato» пишет, что английские команды направляли «Спортингу», владеющему правами на центрального полузащитника, предложение в размере 45 млн евро. Однако португальцы отказались продавать игрока. «Спортинг» готов отпустить своего подопечного за сумму не менее 60 000 000 евро.

Нунес воспитывался в структуре «Эрисейренсе». В 2018-м перебрался в «Эшторил». За «Спортинг» выступает с 2019-го года. В завершившемся сезоне в активе 22-летнего хавбека 4 забитых мяча и 5 ассистов в 50 встречах. Его соглашение с клубом действует до лета 2026 года.

Рыночный ценник на Матеуса равняется 35 млн евро («Transfermarkt»).

В 2021 году Нунес дебютировал в сборной Португалии. Всего на счету 23-летнего футболиста 8 игр за национальную команду (1 гол).

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