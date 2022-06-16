«Лион» и «Марсель» интересуются защитником «МЮ»

Дата публикации: 16-06-2022

По данным «Get French Football News», Эрик Байи может перебраться во Францию. Защитник «Манчестер Юнайтед» привлек внимание «Марселя» и «Лиона».



Ивуариец связан трудовыми отношениями с «красными дьяволами» до июня 2024 года. Однако Эрик тен Хаг, недавно возглавивший «Юнайтед», не видит Байи в составе своей команды и готов попрощаться с ним. С продажи игрока англичане хотят выручить около 10 млн евро.



Цвета «манкунианцев» Байи защищает с июля 2016 года. Его контракт клуб из Манчестера выкупил у «Вильярреала» за 38 млн евро. В сезоне 2021/2022 ивуариец выходил на поле в 7 встречах (без результативных действий).



Рыночный ценник 28-летнего центрбека – 6 млн евро.