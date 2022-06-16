23:16 ()
Свернуть список

«Лион» и «Марсель» интересуются защитником «МЮ»

Дата публикации: 16-06-2022

По данным «Get French Football News», Эрик Байи может перебраться во Францию. Защитник «Манчестер Юнайтед» привлек внимание «Марселя» и «Лиона».

Ивуариец связан трудовыми отношениями с «красными дьяволами» до июня 2024 года. Однако Эрик тен Хаг, недавно возглавивший «Юнайтед», не видит Байи в составе своей команды и готов попрощаться с ним. С продажи игрока англичане хотят выручить около 10 млн евро.

Цвета «манкунианцев» Байи защищает с июля 2016 года. Его контракт клуб из Манчестера выкупил у «Вильярреала» за 38 млн евро. В сезоне 2021/2022 ивуариец выходил на поле в 7 встречах (без результативных действий).

Рыночный ценник 28-летнего центрбека – 6 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close