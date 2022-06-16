«Челси» хочет обменять Жоржиньо на игрока «Ювентуса» Демирала

Дата публикации: 16-06-2022

«Calciomercatoweb» сообщает об интересе «Челси» к защитнику «Ювентуса». Лондонцы намерены предложить туринской команде обменять Мериха Демирала на Жоржиньо.



Турецкий футболист не нужен Массимилиано Аллегри, возглавляющему «Ювентус». В августе прошлого года «бьянконери» отдали его в годичную аренду в «Аталанту». Контракт предусматривал возможность выкупа Мериха за 18 млн евро, но клуб из Бергамо данную опцию не использовал.



В активе Демирала 42 игры за «Аталанту» (2 гола, 3 результативных паса). Ценник на 24-летнего турка равняется 25 000 000 евро (источник – «Transfermarkt»).



Жоржиньо отличился 9 раз и отдал 4 голевые передачи в 47 встречах минувшего сезона в составе «Челси». «Transfermarkt» оценивает 30-летнего хавбека в 40 млн евро.