Бакаев подписал контракт с «Зенитом»

Дата публикации: 16-06-2022

Александр Медведев, занимающий должность гендиректора «Зенита», заявил о подписании контракта с Зелимханом Бакаевым.



«Срок договора с Бакаевым? 3 плюс 1», - сообщил Медведев ресурсу «СЭ».



Хавбек воспитывался в структуре «Спартака». Его дебют в основе московской команды состоялся в 2015 году. Всего на счету Бакаева 105 встреч за «Спартак» (11 забитых мячей, 29 голевых пасов). Вместе с «красно-белыми» он по разу побеждал в Суперкубке и Кубке России.



Будущее Бакаева в «Спартаке» оставалось под вопросом до завершения сезона. После финального поединка Кубка страны 25-летний игрок заявил об уходе из столичной команды. «Зениту» Зелимхан достался бесплатно, поскольку «Спартак» он покинул в ранге свободного агента.