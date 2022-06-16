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Федотов назначен главным тренером ЦСКА

Дата публикации: 16-06-2022

В пресс-службе ЦСКА подтвердили назначение Владимира Федотова на должность тренера клуба.

Экс-наставник «Сочи» подписал с «армейцами» долгосрочное соглашение. Он уже прибыл в Москву со своим тренерским штабом в составе Радика Ямлиханова, Олега Фоменко и Мурата Искакова, ранее работавших с ним в краснодарской команде.

У руля ЦСКА Федотов сменил Алексея Березуцкого. Последний тренировал «красно-синих» с прошлого лета.

В завершившемся сезоне Федотов руководил «Сочи» и добился с «барсами» неплохих результатов. Клуб под руководством 55-летнего специалиста с 56 набранными очками завоевал серебряные награды РПЛ. В Кубке страны «Сочи» остановился на стадии 1/8 финала, проиграв столичному ЦСКА (1:2).

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