Федотов назначен главным тренером ЦСКА

Дата публикации: 16-06-2022

В пресс-службе ЦСКА подтвердили назначение Владимира Федотова на должность тренера клуба.



Экс-наставник «Сочи» подписал с «армейцами» долгосрочное соглашение. Он уже прибыл в Москву со своим тренерским штабом в составе Радика Ямлиханова, Олега Фоменко и Мурата Искакова, ранее работавших с ним в краснодарской команде.



У руля ЦСКА Федотов сменил Алексея Березуцкого. Последний тренировал «красно-синих» с прошлого лета.



В завершившемся сезоне Федотов руководил «Сочи» и добился с «барсами» неплохих результатов. Клуб под руководством 55-летнего специалиста с 56 набранными очками завоевал серебряные награды РПЛ. В Кубке страны «Сочи» остановился на стадии 1/8 финала, проиграв столичному ЦСКА (1:2).