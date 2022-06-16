Абрахам может вернуться в АПЛ

Дата публикации: 16-06-2022

«Ман Юнайтед», не сумевший подписать Дарвина Нуньеса, может заменить его форвардом «Ромы». По информации издания «Daily Star», команда Эрика тен Хага проявляет интерес к Тэмми Абрахаму.



«Манкунианцы» планировали подписать Нуньеса, но уругваец предпочел «Ливерпуль». Теперь клуб готов переключиться на Абрахама, который перебрался в Италию в прошлом году. В «Роме» нападающий, являющийся воспитанником «Челси», провел отличный сезон. В 52 встречах за римскую команду он отличился 27 раз и отдал 5 голевых передач.



Трудовой договор Абрахама с «жёлто-красными» действует до июня 2026 года. Рыночный ценник на него равняется 50 миллионов евро («Transfermarkt»).



С 2017 года Абрахам вызывается в сборную Англии.