Полузащитник «Краснодара» Уткин перешел в «Ростов»

Дата публикации: 18-06-2022

Даниил Уткин сменил «Краснодар» на «Ростов». Информация появилась на официальном сайте «быков».



Стороны уже урегулировали детали перехода. Хавбек прошел медосмотр для «Ростова» и заключил с клубом договор. По данным «Transfermarkt», сумма трансфера составила 3 млн евро.



Уткин является воспитанником «Краснодара». Его дебют в основе «быков» состоялся в 2018 году. Прошлым летом 22-летнего полузащитника арендовал «Ахмат». В составе грозненской команды он провел 29 игр, отметившись 10 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.



Соглашение Уткина с «Краснодаром» было рассчитано до следующего лета. Рыночный ценник на него составляет 3,5 млн евро (данные с портала Transfermarkt.de).