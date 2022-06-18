Марио Фернандес не вернется в «Гремио»

Дата публикации: 18-06-2022

Вагнер Мартинс, представляющий издание «Torcedores», сообщил в «Twitter», что не стоит ожидать возвращения Марио Фернандеса в «Гремио».



«У меня была беседа с представителем Марио. Его агент подчеркнул, что договоренностей по сотрудничеству с «Гремио» нет. Возвращение в команду не состоится», - отметил Мартинс.



Ранее ряд источников в Бразилии писали, что Фернандес попал в число приоритетных трансферных целей «Гремио». Фулбек уже выступал в бразильской команде в 2009-2012 годах.



Фернандес связан трудовым договором с ЦСКА до июня 2024 года. В настоящий момент его соглашение с клубом приостановлено на неопределенный период по инициативе футболиста, поскольку в ближайшее время у Марио родится ребенок.