15:48 ()
Свернуть список

Марио Фернандес не вернется в «Гремио»

Дата публикации: 18-06-2022

Вагнер Мартинс, представляющий издание «Torcedores», сообщил в «Twitter», что не стоит ожидать возвращения Марио Фернандеса в «Гремио».

«У меня была беседа с представителем Марио. Его агент подчеркнул, что договоренностей по сотрудничеству с «Гремио» нет. Возвращение в команду не состоится», - отметил Мартинс.

Ранее ряд источников в Бразилии писали, что Фернандес попал в число приоритетных трансферных целей «Гремио». Фулбек уже выступал в бразильской команде в 2009-2012 годах.

Фернандес связан трудовым договором с ЦСКА до июня 2024 года. В настоящий момент его соглашение с клубом приостановлено на неопределенный период по инициативе футболиста, поскольку в ближайшее время у Марио родится ребенок.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close