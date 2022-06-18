«Бенфика» подписала вингера «Шахтера»

Дата публикации: 18-06-2022

Давид Нерес продолжит карьеру в «Бенфике». Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Фабрицио Романо.



Журналист добавил, что соглашение 25-летнего вингера с португальским клубом будет действовать до 2027 года. О сумме компенсации за футболиста не сообщается.



Ранее Нерес был игроком «Шахтера», состав которого он пополнил в январе 2022 года. Его переход обошелся донецкой команде в 12 млн евро. Примечательно, что за «Шахтер» Давид так и не сыграл. В конце февраля на Украине было объявлено о приостановке игр национального чемпионата, позднее было решено досрочно завершить сезон в УПЛ.



Рыночная стоимость бразильца составляет 20 млн евро (Transfermarkt.de).



C 2019 года Нерес вызывается в национальную сборную.