15:48 ()
Свернуть список

«Бенфика» подписала вингера «Шахтера»

Дата публикации: 18-06-2022

Давид Нерес продолжит карьеру в «Бенфике». Информацией в своем Twitter-аккаунте поделился Фабрицио Романо.

Журналист добавил, что соглашение 25-летнего вингера с португальским клубом будет действовать до 2027 года. О сумме компенсации за футболиста не сообщается.

Ранее Нерес был игроком «Шахтера», состав которого он пополнил в январе 2022 года. Его переход обошелся донецкой команде в 12 млн евро. Примечательно, что за «Шахтер» Давид так и не сыграл. В конце февраля на Украине было объявлено о приостановке игр национального чемпионата, позднее было решено досрочно завершить сезон в УПЛ.

Рыночная стоимость бразильца составляет 20 млн евро (Transfermarkt.de).

C 2019 года Нерес вызывается в национальную сборную.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close