«Интер» объявит о трансфере Дибалы в начале следующей недели

Дата публикации: 18-06-2022

Пауло Дибала близок к переходу в «Интер». Информация появилась в «Твиттере» Руди Галетти.



Журналист написал, что о переходе миланцы должны объявить уже на следующей неделе. 20-го или 21-го июня «Интер» выпустит специальный ролик, посвященный подписанию 28-летнего центрфорварда. Контракт с Паоло будет рассчитан на 4 года. В «Интере» годовая зарплата аргентинца с учетом бонусов составит порядка 8 000 000 евро.



Прежним клубом Дибалы был «Ювентус», за который он выступал с лета 2015 года. Стороны не смогли договориться о продлении сотрудничества, потому ряды «бьянконери» бомбардир покинет в статусе свободного агента.



В сезоне 21/22 в активе Дибалы 15 голов и 6 ассистов в 39 играх за туринскую команду.



Ценник на футболиста равняется 35 млн евро (согласно «Transfermarkt»).