Полузащитник «Баварии» Рока пройдет медосмотр для перехода в «Лидс»

Дата публикации: 18-06-2022

По данным Флориана Плеттенберга из «Sky Sports», Марко Рока в ближайшее время может стать игроком «Лидса». 17-го июня хавбек «Баварии» пройдет медосмотр для английской команды, после чего сделка будет закрыта.



За трансфер 25-летнего испанца «Лидс» заплатит 12 млн евро. С учетом бонусных выплат размер компенсации может увеличиться до 17 миллионов евро. Соглашение футболиста с «павлинами» будет рассчитано на 4 года.



Рока начинал свою карьеру в «Эспаньоле», в основе которого он дебютировал в 2016 году. В «Баварию» полузащитник перебрался в 2020 году. В минувшем сезоне он был задействован в 13 встречах (без результативных действий).



Рыночная стоимость полузащитника – 7 млн евро.