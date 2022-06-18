«Монако» и «Лион» – фавориты на трансфер Минамино

Дата публикации: 18-06-2022

Пол Джойс из издания «The Times» назвал основных претендентов на Такуми Минамино, правами на которого владеет «Ливерпуль».



Журналист отметил, что карьера хавбека, по всей видимости, продолжится во Франции. Предметный интерес к нему проявляют «Лион» и «Монако», которые считаются фаворитами в борьбе за японца.



Среди претендентов на Минамино также значатся несколько команд из АПЛ. Среди них «Саутгемптон», цвета которого игрок защищал во второй части сезона 2020/2021 в рамках договора аренды.



В прошедшем сезоне Минамино провел за «Ливерпуль» 24 поединка, отметившись 10 забитыми мячами и 1 голевым пасом.



Контракт японца с «мерсисайдцами» истекает в июне 2024 года. Transfermarkt.de оценивает 27-летнего Такуми в 12 000 000 евро.